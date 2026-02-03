ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

in Comune

Il papà di Federico Salvagni ricevuto dal sindaco di Terracina

L'uomo ha espresso la volontà di ricordare il figlio con un'iniziativa

TERRACINA – Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti questa mattina ha ricevuto presso il Palazzo Comunale il papà di Federico Salvagni, il giovane di 16 anni investito e ucciso sulla ex provinciale per San Felice Circeo la notte di Ferragosto. Accompagnato dai suoi legali Vittorio Palamenghi e Beatrice Luzi, Franco Salvagni ha voluto ringraziare tutta la cittadinanza per la vicinanza e i residenti della zona che hanno dato un contributo fondamentale per la ricostruzione della dinamica dei fatti e l’individuazione del responsabile. Il papà di Federico ha espresso poi la volontà di realizzare un’iniziativa per ricordare suo figlio e per promuovere e incentivare la sicurezza stradale, perché la sua morte non risulti vana. La proposta è stata immediatamente accolta e condivisa dal Sindaco Giannetti e sono state valutate insieme diverse possibilità sulle quali adesso si lavorerà per tenere sempre viva la memoria di questa tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, e perché rappresenti un monito per tutti.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto