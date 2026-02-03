Il papà di Federico Salvagni ricevuto dal sindaco di Terracina

TERRACINA – Il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti questa mattina ha ricevuto presso il Palazzo Comunale il papà di Federico Salvagni, il giovane di 16 anni investito e ucciso sulla ex provinciale per San Felice Circeo la notte di Ferragosto. Accompagnato dai suoi legali Vittorio Palamenghi e Beatrice Luzi, Franco Salvagni ha voluto ringraziare tutta la cittadinanza per la vicinanza e i residenti della zona che hanno dato un contributo fondamentale per la ricostruzione della dinamica dei fatti e l’individuazione del responsabile. Il papà di Federico ha espresso poi la volontà di realizzare un’iniziativa per ricordare suo figlio e per promuovere e incentivare la sicurezza stradale, perché la sua morte non risulti vana. La proposta è stata immediatamente accolta e condivisa dal Sindaco Giannetti e sono state valutate insieme diverse possibilità sulle quali adesso si lavorerà per tenere sempre viva la memoria di questa tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, e perché rappresenti un monito per tutti.