Il pianista Roberto Prosseda incide un album dedicato a Bizet

LATINA – Il pianista di Latina Roberto Prosseda, una carriera internazionale ormai decennale, annuncia l’uscita del suo nuovo album dedicato a Georges Bizet, pubblicato nell’anno in cui ricorre il 150° anniversario della sua morte (1875-2025). Un modo per scoprire Bizet “in una dimensione più riservata e lirica”, spiega l’artista (foto dal suo profilo Fb).

“Mentre Bizet è universalmente celebrato per Carmen, questa registrazione esplora un lato meno conosciuto della sua creatività: le sue opere complete per pianoforte solista. Dalle Variations cromatique ai poetici Chants du Rhin — vere “canzoni senza parole” nella tradizione di Mendelssohn — oltre a notturni, preludi e valzer che spesso evocano il romantico mondo pianistico di Chopin, questa musica rivela una voce raffinata, intima e sorprendentemente originale”, aggiunge Prosseda, che definisce la registrazione di questo repertorio “un affascinante viaggio di riscoperta”. Le note di copertina del disco state scritte da Hugh Macdonald, il più importante studioso di Bizet al mondo.

Il disco è disponibile in Cd e sulle principali piattaforme.