Il record dell’Oasi di Pantanello di Ninfa: 5000 visitatori in un anno

CISTERNA – Nel 2025 l’Oasi Parco Pantanello ha registrato quasi cinquemila presenze. “Un dato che segna un incremento rilevante della frequentazione e restituisce la misura del ruolo che l’area ha progressivamente assunto come spazio dedicato alla conservazione della natura, alla ricerca scientifica e alle attività di educazione ambientale”, dicono dalla Fondazione Roffredo Caetani, proprietaria dell’area, che condivide il successo con la Lipu, che per il terzo anno si occupa delle attività dell’Oasi Parco Pantanello. “Una sinergia che non solo ha consentito di rafforzare in modo strutturale le attività di tutela, studio e divulgazione nell’area ma che ha premesso di restituire all’Oasi stessa una funzione centrale nel sistema ambientale e culturale del territorio. Proprio grazie a questa sinergia la Lipu contribuisce ogni giorno alla conservazione e ai progetti di ricerca scientifica che si svolgono nell’Oasi Parco Pantanello che, va ricordato, fa parte dell’area del Monumento Naturale del Giardino di Ninfa”, aggiungono dall’Ente.

I numeri delle attività svolte dalla Lipu.

Nel corso del 2025, le attività di monitoraggio avifaunistico hanno permesso di censire complessivamente 152 specie di uccelli presenti nell’Oasi, comprese numerose specie di particolare interesse conservazionistico inserite negli allegati della Direttiva Uccelli dell’Unione Europea. Le ricerche condotte sugli insetti acquatici hanno inoltre confermato la presenza di specie rare e protette, un elemento che testimonia l’elevata qualità ecologica degli habitat dell’Oasi Parco Pantanello e il suo valore come area di riferimento per lo studio della biodiversità.

Parallelamente, l’Oasi Parco Pantanello ha rafforzato la propria vocazione educativa e divulgativa. Nel 2025 quasi 1.900 studenti di ogni ordine e grado hanno partecipato a percorsi didattici guidati, affiancati da eventi, escursioni tematiche e attività rivolte a famiglie, appassionati e associazioni. A questo numero si aggiunge quello dei visitatori nelle fine-settimane fino a sfiorare la quota complessiva di 5.000 persone.

“La Fondazione Roffredo Caetani – afferma il presidente Massimo Amodio -, ormai più di venti anni fa, ha scelto di convertire quest’area in capitale naturale. Una scommessa importante, se si considera che parliamo di oltre cento ettari sottratti all’attività dell’allora azienda agricola. Oggi possiamo affermare senza esitazioni che quella scelta ha dato ragione alla nostra istituzione e si è rivelata determinante per questo territorio. Da oltre venti anni – prosegue il presidente della Fondazione Roffredo Caetani – il Parco Naturale di Pantanello restituisce un valore significativo in termini di servizi ecosistemici e oggi raccogliamo i frutti di un lavoro straordinario che ha permesso di collocare questo luogo al centro di attività dedicate alla tutela ambientale, alla ricerca scientifica e alla crescita culturale. Grazie anche alla convenzione sottoscritta nel 2023 con la Lipu, Pantanello è oggi uno spazio ancora più aperto e accessibile, in cui bambini, famiglie, scuole e appassionati possono entrare in contatto diretto con la natura, comprenderne le esigenze e rispettarne le fragilità, confrontandosi anche con i volontari e, in alcuni casi, con i ricercatori che operano all’interno dell’area. Questo è il senso profondo della scelta compiuta oltre vent’anni fa: fare di Pantanello – conclude il presidente Amodio – uno strumento essenziale che rafforza, insieme agli altri luoghi dei Caetani, il messaggio di salvaguardia e tutela ambientale che anima da sempre l’azione della Fondazione e che è stato tanto caro alla nostra fondatrice, Lelia Caetani”.

“Con grande piacere – commenta il presidente Lipu-BirdLife Italia, Alessandro Polinori – riportiamo i risultati del 2025 frutto, oltre che della costante collaborazione e del fattivo supporto della Fondazione Caetani, anche della passione e dell’impegno del nostro staff, guidato dal Responsabile Gastone Gaiba. Quasi 6.000 ore dedicate all’Oasi Parco Pantanello, dalla programmazione delle attività allo svolgimento delle varie iniziative, sempre con in testa una sorta di slogan, di messaggio: per la natura e per la gente. La nidificazione di specie rare e localizzate nel nostro Paese come la Moretta tabaccata e l’Airone rosso unita alla presenza di sempre più scolaresche del territorio certificano la bontà dell’operato e della collaborazione. Ricordando, proprio ad ulteriore testimonianza, l’evento celebrativo dei 60 anni della Lipu nell’aprile 2025 quando la nostra Associazione ha scelto di celebrarlo proprio a Pantanello e a Ninfa, a conferma dello storico rapporto tra i due Enti.”