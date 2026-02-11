ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

lo scontro

Il Tar di Latina annulla le ordinanze del Comune di Ventotene che avevano revocato Formia Rifiuti Zero

L'ad della società: "Pronti a chiedere il risarcimento danni"

FORMIA  –  Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, ha annullato gli atti (l’ordinanza sindacale . 4 del 28 marzo 2024, la delibera di Giunta n. 12/2025 e l’ordinanza contingibile di aprile 2025) con cui il Comune di Ventotene aveva revocato l’affidamento del servizio di igiene urbana alla società in house FRZ e affidato il servizio a un soggetto esterno, la società Supereco. I giudici amministrativi hanno riconosciuto quanto sostenuto dall’avvocata Vittorina Teofilatto, ovvero l’assenza dei presupposti di urgenza e contingibilità e la violazione delle norme ambientali e procedurali previste dalla legge. La notizia è stata data proprio dalla società che gestisce il servizio rifiuti a Formia e sull’isola pontina.

“Secondo quanto accertato dal Tribunale – si legge in una nota di Frz – , tali provvedimenti sono stati adottati in assenza dei presupposti previsti dalla legge e utilizzando strumenti straordinari per fronteggiare situazioni strutturali e permanenti, riconducibili a criticità note da anni e non risolte dall’amministrazione comunale. Il TAR ha chiarito in modo inequivocabile che il ricorso a ordinanze extra ordinem non può essere utilizzato per gestire situazioni strutturali e permanenti, né tantomeno per supplire a inadempienze dell’amministrazione comunale rispetto agli obblighi assunti nel contratto di servizio. Una pronuncia che certifica quanto FRZ ha sostenuto fin dall’inizio, agendo sempre nella piena tutela dell’interesse pubblico, della legalità e del servizio ai cittadini”.

“La sentenza del TAR è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni – dichiara l’Amministratore Unico di FRZ, Raffaele Rizzo –. Con questo pronunciamento viene accertata l’illegittimità degli atti adottati dal Comune di Ventotene e viene riconosciuto esplicitamente l’interesse risarcitorio della nostra società. A questo punto non si può non procedere ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune e della persona del Sindaco”.

“La gestione dei rifiuti – conclude Rizzo – è un servizio pubblico essenziale che richiede programmazione, responsabilità e rispetto delle regole. Le scorciatoie amministrative non solo non risolvono i problemi, ma li aggravano, come questa sentenza dimostra”.

