Il Tar di Latina annulla le ordinanze del Comune di Ventotene che avevano revocato Formia Rifiuti Zero

FORMIA – Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, ha annullato gli atti (l’ordinanza sindacale . 4 del 28 marzo 2024, la delibera di Giunta n. 12/2025 e l’ordinanza contingibile di aprile 2025) con cui il Comune di Ventotene aveva revocato l’affidamento del servizio di igiene urbana alla società in house FRZ e affidato il servizio a un soggetto esterno, la società Supereco. I giudici amministrativi hanno riconosciuto quanto sostenuto dall’avvocata Vittorina Teofilatto, ovvero l’assenza dei presupposti di urgenza e contingibilità e la violazione delle norme ambientali e procedurali previste dalla legge. La notizia è stata data proprio dalla società che gestisce il servizio rifiuti a Formia e sull’isola pontina.

“Secondo quanto accertato dal Tribunale – si legge in una nota di Frz – , tali provvedimenti sono stati adottati in assenza dei presupposti previsti dalla legge e utilizzando strumenti straordinari per fronteggiare situazioni strutturali e permanenti, riconducibili a criticità note da anni e non risolte dall’amministrazione comunale. Il TAR ha chiarito in modo inequivocabile che il ricorso a ordinanze extra ordinem non può essere utilizzato per gestire situazioni strutturali e permanenti, né tantomeno per supplire a inadempienze dell’amministrazione comunale rispetto agli obblighi assunti nel contratto di servizio. Una pronuncia che certifica quanto FRZ ha sostenuto fin dall’inizio, agendo sempre nella piena tutela dell’interesse pubblico, della legalità e del servizio ai cittadini”.

“La sentenza del TAR è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni – dichiara l’Amministratore Unico di FRZ, Raffaele Rizzo –. Con questo pronunciamento viene accertata l’illegittimità degli atti adottati dal Comune di Ventotene e viene riconosciuto esplicitamente l’interesse risarcitorio della nostra società. A questo punto non si può non procedere ad una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune e della persona del Sindaco”.

“La gestione dei rifiuti – conclude Rizzo – è un servizio pubblico essenziale che richiede programmazione, responsabilità e rispetto delle regole. Le scorciatoie amministrative non solo non risolvono i problemi, ma li aggravano, come questa sentenza dimostra”.