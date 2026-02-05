In Corsa Libera, in arrivo la Molella Run, II° Memorial Alessandro Maracchioni

Dopo il successo della Maratona Maga Circe, domenica 8 febbraio torna la Molella Run ’26, seconda prova ufficiale del circuito podistico OPES In Corsa Libera. La gara, un Easy Trail di 9,5 km a dislivello zero, si svolgerà nella splendida cornice naturale di Molella, a Sabaudia, e sarà valida anche come II° Memorial “Alessandro Maracchioni”, in ricordo di un atleta e appassionato sportivo.

L’evento è organizzato dall’Associazione Smile Games con il patrocinio del Comune di Sabaudia, del Parco Nazionale del Circeo e sotto l’egida di OPES Latina. Il ritrovo è fissato alle 8.30 presso la Chiesa Nostra Signora di Fatima – Molella, con partenza alle 9.30. Il percorso, pianeggiante e immerso nel verde, è pensato per essere accessibile a tutti, dagli atleti esperti ai neofiti del trail running, senza perdere lo spirito competitivo del circuito.

La manifestazione mette al centro sport, territorio e memoria, con premiazioni dedicate ai primi assoluti e alle categorie maschili e femminili. Non mancheranno momenti di condivisione, tra cui una camminata gratuita di circa 5 km nel cuore del Parco del Circeo. Ogni partecipante riceverà un pacco gara con prodotti tipici del territorio e una speciale sorpresa targata 2026.

“È una gara che unisce sport, natura e territorio – commenta Marco Ricci, Direttore Tecnico del trail – Colgo l’occasione per ringraziare OPES Latina, il Comune di Sabaudia e il Delegato allo Sport Massimo Mazzali. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa seconda edizione”.

Per chi desidera, è disponibile un pranzo convenzionato al ristorante Le Fonti di Lucullo a 25 euro, prenotazioni al 3939660113. Gli organizzatori garantiscono inoltre un adeguato reintegro di sali minerali post-gara per tutti i partecipanti. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.raceservice.it.