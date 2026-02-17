Inchiesta sui chioschi: ai domiciliari l’ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci

Arresti domiciliari per l’ex vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci e per i dirigenti comunali coinvolti nell’inchiesta sui chioschi nella città delle dune. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario nell’ambito dell’inchiesta sulle gare per i chioschi del lungomare. La decisione è arrivata nonostante l’istanza di ricusazione presentata dalla difesa di Secci, che sarà esaminata il 19 febbraio in Corte d’Appello. I tre sono accusati di turbativa d’asta: secondo la Procura, attraverso determine e modifiche al disciplinare tecnico sarebbero state inserite condizioni tali da favorire soggetti legati ai precedenti concessionari, scoraggiando di fatto altri partecipanti. In particolare, l’imprenditore di Latina che si era aggiudicato cinque piazzole, è stato successivamente dichiarato decaduto dal Comune, ma il Tar di Latina ha poi annullato quel provvedimento. A Secci, esponente di Forza Italia, viene contestato anche un presunto conflitto di interessi per aver redatto progetti per alcune ditte coinvolte. L’inchiesta, condotta da Guardia di Finanza e Carabinieri Forestali, potrebbe avere ripercussioni politiche rilevanti in una città già segnata in passato da vicende giudiziarie.