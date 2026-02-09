ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Incidente in moto in Molise, muore un 38enne di Formia

Il giovane ha perso il controllo di un maxiscooter finendo contro il guardrail e poi contro un'auto

FORMIA – Un motociclista di 38 anni originario di  Formia è morto in un incidente stradale avvenuto domenica sulla Statale 17, in provincia di Isernia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, intervenuta sul tratto con i vigili del fuoco, l’uomo ha perso il controllo del maxiscoooter che guidava urtando prima il guardrail e successivamente un’auto che sopraggiungeva. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118 che hanno lo hanno rianimato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Isernia. E’ morto nel tardo pomeriggio a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto avvenuto all’altezza di Pettoranello del Molise. Il casco che indossava é stato trovato sulla carreggiata opposta.

 

