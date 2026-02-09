Incidente in moto in Molise, muore un 38enne di Formia

FORMIA – Un motociclista di 38 anni originario di Formia è morto in un incidente stradale avvenuto domenica sulla Statale 17, in provincia di Isernia. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, intervenuta sul tratto con i vigili del fuoco, l’uomo ha perso il controllo del maxiscoooter che guidava urtando prima il guardrail e successivamente un’auto che sopraggiungeva. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118 che hanno lo hanno rianimato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Isernia. E’ morto nel tardo pomeriggio a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto avvenuto all’altezza di Pettoranello del Molise. Il casco che indossava é stato trovato sulla carreggiata opposta.