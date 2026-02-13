Incidente mortale sulla Pontina a Roma, strada chiusa in direzione di Latina

Caos per chi rientra a Latina, da Roma: la statale 148 “Pontina” è provvisoriamente chiusa in direzione sud verso il capoluogo pontino per un grave incidente che si è verificato in prossimità del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria, con indicazioni sul posto. Nello scontro, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine, una persona è deceduta. Sul posto sta operando anche l’Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.