Incidente mortale sulla Pontina, perde la vita un uomo di 43 anni

LATINA – Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 148 Pontina, all’altezza della rotonda della Migliara 49. Nell’incidente autonomo, che si è verificato intorno alle ore 16.50, ha perso la vita un uomo residente a Latina, nato nel 1982. A bordo dell’autovettura si trovava anche un’altra persona, rimasta ferita e trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’uomo alla guida del mezzo, forse a causa della forte velocità dopo aver preso con le gomme anteriori il cordolo della rotonda ha perso il controllo del mezzo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.