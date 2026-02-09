ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Incidente mortale sulla Pontina, perde la vita un uomo di 43 anni

L'amico che si trovava con lui è stato portato in ospedale, ma non ha riportato lesioni serie

LATINA – Incidente stradale mortale nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 148 Pontina, all’altezza della rotonda della Migliara 49. Nell’incidente autonomo,  che si è verificato intorno alle ore 16.50, ha perso la vita un uomo residente a Latina, nato nel 1982.  A bordo dell’autovettura si trovava anche un’altra persona, rimasta ferita e trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’uomo alla guida del mezzo, forse a causa della forte velocità dopo aver preso con le gomme anteriori il cordolo della rotonda ha perso il controllo del mezzo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto