Informa Giovani, l’assessore Chiarato interroga gli studenti universitari

LATINA – Si è svolto questa mattina, presso il Polo pontino di Sapienza – Università di Roma, un incontro con gli studenti alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato, della professoressa Paola Campana, presidente del Cersites, e dei volontari del Servizio Civile Universale.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo la condivisione delle modalità di riattivazione del servizio “Informa Giovani”, per l’orientamento, l’informazione e il supporto alle nuove generazioni. Agli studenti è stato distribuito un questionario anonimo per raccogliere esigenze, proposte e preferenze sulle attività che l’amministrazione potrà mettere in campo a loro favore.

“L’amministrazione – ha dichiarato l’assessore Chiarato – è fortemente impegnata nella creazione di nuove opportunità per i giovani del territorio. Da settembre 2025 possiamo contare su un contributo prezioso: quello dei ragazzi del Servizio Civile Universale, che ringrazio per il lavoro attento e qualificato che stanno svolgendo, in particolare nella riorganizzazione del servizio Informa Giovani. La scelta di condividere con gli studenti il percorso di riattivazione nasce dalla volontà di costruire un servizio realmente rispondente ai loro bisogni. Vogliamo che ogni ragazzo si senta ascoltato e supportato nello sviluppo delle proprie capacità, nel percorso formativo e lavorativo, così come nelle attività ricreative. Solo attraverso l’ascolto attivo è possibile far crescere una comunità in modo concreto e inclusivo”.