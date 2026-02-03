Investe un ciclista a Borgo Flora e fugge: rintracciato 62enne

Incidente con fuga nel pomeriggio di oggi a Borgo Flora. Intorno alle 17.45, in via Guardabassi, un’autovettura ha investito un cittadino indiano che stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta. Dopo l’impatto, l’uomo è caduto a terra, ma il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dell’incidente.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha immediatamente avviato le indagini raccogliendo le testimonianze e rinvenendo, a pochi metri dal punto dell’impatto, lo specchietto anteriore destro dell’autovettura coinvolta. L’elemento si è rivelato decisivo per risalire al veicolo.

Dal comando di corso della Repubblica sono stati avviati controlli sui mezzi transitati nella zona e, grazie alla compatibilità tra lo specchietto rinvenuto, le testimonianze raccolte e i modelli di veicoli individuati, è stato identificato un mezzo sospetto. Gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione del proprietario, dove hanno trovato l’autovettura parcheggiata e priva dello specchietto retrovisore destro.

Il conducente, un uomo italiano classe 1967, è stato identificato e verrà deferito all’autorità giudiziaria. Nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente di guida, in vista della successiva sospensione.