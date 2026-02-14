La Asl di Latina apre al Goretti l’ambulatorio per la terapia del dolore cronico

LATINA – Da venerdì 13 febbraio presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina è attivo l’Ambulatorio per la Terapia del Dolore acuto e cronico (non oncologico), con visite il 2° e 4° venerdì di ogni mese, dalle 14:30 alle 18:30, presso il Poliambulatorio – Piastra C. Il servizio – spiegano dalla Asl – garantirà una presa in carico strutturata del paziente attraverso valutazione specialistica, personalizzazione della terapia antalgica, procedure mini-invasive, gestione farmacologica avanzata, monitoraggio clinico, nonché educazione del paziente e del caregiver. L’attività contribuirà a migliorare la continuità assistenziale e a ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso e i ricoveri evitabili. Le prestazioni saranno progressivamente implementate e ampliate in base ai bisogni assistenziali rilevati.

All’Ospedale Dono Svizzero di Formia, invece, sempre dal mese di febbraio di Terapia Antalgica si occupa un ambulatorio per la valutazione e la prescrizione della cannabis terapeutica, servizio finora assente sul territorio provinciale. La prescrizione viene effettuata nei casi previsti dalla normativa — tra cui dolore neuropatico cronico non responsivo alle terapie tradizionali, lesioni spinali, sclerosi multipla, sindrome dell’arto fantasma e patologie autoimmuni con dolore refrattario — con possibilità, per gli aventi diritto residenti nel Lazio, di attivare il piano terapeutico con erogazione tramite il Servizio Sanitario Regionale. Nell’ambito dello stesso potenziamento, presso l’Ospedale Dono Svizzero verranno inoltre eseguite terapie infiltrative antalgiche, rafforzando ulteriormente l’offerta assistenziale in materia di trattamento del dolore.

Sono invece già attivi per i pazienti oncologici gli Ambulatori di Cure Palliative nei Distretti di Aprilia, Latina, Terracina e Gaeta e, dal 7 gennaio di quest’anno, anche presso il Distretto di Sezze.

“L’Azienda inoltre – si legge in una nota – promuove iniziative formative dedicate alla gestione del dolore con l’obiettivo di consolidare e aggiornare le competenze degli operatori sanitari, perché la qualità della presa in carico si fonda anche su linguaggi comuni, appropriatezza prescrittiva, capacità relazionale e riconoscimento tempestivo del dolore. Il potenziamento del servizio risponde a una crescente necessità di un’assistenza sempre più mirata: il dolore cronico incide profondamente sulla qualità della vita, sulla fragilità sociale e sulla possibilità stessa di mantenere autonomia e relazioni; il dolore oncologico interpella in modo particolare il dovere di cura e di accompagnamento. Rafforzare la rete della terapia del dolore significa investire in una sanità più vicina alle persone, capace di integrare competenze e setting assistenziali, e di assumere la gestione del dolore come indicatore concreto di civiltà delle cure, umanizzazione e responsabilità pubblica”.