La Benacquista Latina Basket batte Jesi al fotofinish: 77-73

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista una vittoria preziosa contro la General Contractor Jesi, decisa soltanto nei secondi finali. Dopo un primo tempo di grande qualità, chiuso con un ampio vantaggio, i nerazzurri hanno saputo resistere al ritorno deciso dei marchigiani nella ripresa, mantenendo lucidità e carattere nei momenti più delicati. A mettere il sigillo sul successo pontino è stata la tripla di capitan Andrea Pastore a 12” dalla sirena, che ha fatto esplodere il Palasport di Cisterna. Il match si è chiuso sul 77-73. (foto di Marika Torcivia per Latina Nasket)

TABELLINO – Parziali: 17-12, 43-26, 65-61, 77-73

Il prossimo match sarà in casa della Consultinvest Loreto Pesaro domenica 7 febbraio 2026 alle 18:00 al Palamegabox Pesaro.