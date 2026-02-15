La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista la quinta vittoria consecutiva superando la Ristopro Fabriano con il punteggio di 89-74 nella 26ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. Un successo che permette ai nerazzurri di salire a 38 punti in classifica, consolidare il quarto posto e portarsi sul +4 dalla Luiss Roma (34), con ancora una gara da recuperare (contro Chiusi il prossimo 25 marzo).

In attesa delle sfide di Caserta e Livorno, entrambe impegnate domani in casa, Latina si mantiene a sole due lunghezze dalla coppia che la precede, confermando solidità e continuità in una fase cruciale della stagione.

La vittoria contro Fabriano è maturata attraverso una prova di squadra concreta e collaborativa, impreziosita dalla prestazione dominante di Marko Bakovic, miglior realizzatore del match con 23 punti, 12 rimbalzi, 5 stoppate e 35 di valutazione in 25 minuti, autentico fattore sui due lati del campo. Di grande spessore anche la partita di Raphael Chiti, autore di 16 punti con l’83% da due, 7 rimbalzi e 4 assist (23 di valutazione).

In assenza di Antonio Gallo nel momento decisivo – fermato da un infortunio alla caviglia dopo 8 punti e 3 assist in 10 minuti – e con capitan Pastore indisponibile, Edoardo Di Emidio e Alessandro Cipolla hanno saputo gestire con lucidità possessi e ritmo, distribuendo assist preziosi e realizzando punti personali.

Come sottolineato nel post-partita da Coach Franco Gramenzi, il passaggio a vuoto nel terzo quarto è coinciso proprio con l’uscita di Gallo, ma la reazione nell’ultima frazione rappresenta un segnale estremamente positivo di maturità e coesione del gruppo.

Latina parte con buon equilibrio, ma dopo i primi minuti in parità è Fabriano a tentare l’allungo. La Benacquista reagisce con energia difensiva e transizioni efficaci firmate da Di Emidio e Cipolla, prima di cambiare marcia nel finale di primo quarto con un parziale importante chiuso dalla magia di Gallo per il 24-14.

Nel secondo periodo i nerazzurri mantengono il controllo del ritmo, toccando anche il +16 grazie alla presenza sotto canestro di Bakovic e alla coralità offensiva. Fabriano prova a rientrare, ma Latina va al riposo lungo avanti 44-34.

Nel terzo quarto arriva il momento più delicato: l’infortunio di Gallo spezza l’inerzia nerazzurra e Fabriano, sfruttando qualche scelta affrettata in attacco e maggiore aggressività, rientra fino al 59-57 di fine periodo, complice anche una tripla da metà campo sulla sirena.

L’ultima frazione è però tutta nel segno di Marko Bakovic. Il numero 24 domina in difesa e in attacco: stoppate, schiacciate, rimbalzi e canestri pesanti ridanno slancio alla Benacquista. Con lui cresce anche Chiti, mentre Di Emidio e Cipolla gestiscono con lucidità. Latina allunga progressivamente fino all’89-74 finale, chiudendo con autorità una gara resa insidiosa dalla reazione marchigiana.