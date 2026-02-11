La Guardia di Finanza dona libri e giochi al Centro Minori di Latina







LATINA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno fatto visita martedì 10 febbraio al Centro Minori comunale di Latina per consegnare giocattoli e libri raccolti dai finanzieri, alcuni appositamente acquistati e altri già usati e in ottimo stato. L’occasione è stata offerta dal Carnevale.

Erano presenti la Coordinatrice, dott.ssa Sara Di Matteo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Giovanni Marchetti e altri educatori. La dott.ssa Di Matteo ha voluto ringraziare pubblicamente le Fiamme Gialle per “la sensibilità e vicinanza concretamente manifestate con l’apprezzato e significativo gesto, che contribuirà a rendere la frequenza del Centro da parte dei bambini e ragazzi ospiti ancor più serena, piacevole e costruttiva, oltre che a diversificare le opportunità di divertimento ma anche di crescita, confronto e formazione, supportando, al contempo, l’opera che in questo senso già svolgono ogni giorno, con passione e dedizione, gli Operatori Sanitari e Socio-assistenziali e i volontari”, ha sottolineato.

Il Gen. B. Giovanni Marchetti ha ringraziato il Comune e il Centro Minori per l’accoglienza riservata e per l’opportunità offerta alla Guardia di Finanza di potersi rendere utile con un gesto concreto, semplice ma significativo, sottolineando la sincera partecipazione con cui hanno aderito e contribuito tanti finanzieri che operano in provincia di Latina, compresi quelli in congedo appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sempre attivi e partecipi in queste occasioni.

Un momento di incontro che ha voluto testimoniare – si legge in una nota del Comando provinciale di Latina – la costante e sincera vicinanza del Corpo alla Comunità e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività e nell’espletamento dei servizi istituzionali ma anche nel supportare, con gesti semplici e disinteressati, le persone, e in questo caso i bambini e ragazzi della città.

I Centri diurni socio-educativi per minori sono strutture dedicate ai minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni residenti nel territorio comunale che per situazioni familiari o per difficoltà personali necessitano di un sostegno educativo, scolastico e/o di assistenza per l’occupazione del tempo libero.