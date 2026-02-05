La Maratona Maga Circe: “Parlano i numeri” ed i momenti che resteranno nella storia

LATINA – “Sono i numeri a parlare” sono queste le prime parole di Davide Fioriello, il Presidente di In Corsa Libera, che abbiamo intervistato per raccontare, dopo aver ripreso fiato, le sensazioni Post Maratona Maga Circe del 1Febbraio”

“Abbiamo superato i 2000 arrivati complessivi sulle tre distanze competitive, un risultato davvero importante, con 1400 atleti solo sulle lunghe distanze, la 42 e la 29 km. L’altra grande emozione sono stati i tempi straordinari dei primi classificati. Chiudere una maratona come la nostra, che non è affatto semplice, in 2h11’46’’ è qualcosa di eccezionale. Il secondo ha chiuso in 2h12’, il terzo in 2h14’, mentre la prima donna, etiope, ha fermato il cronometro a 2h37’. Tempi di altissimo livello che ci hanno permesso di raggiungere il 7° posto nel ranking nazionale per media dei tempi dei primi 10 uomini, tra tutte le maratone d’Italia. Un altro aspetto che resta impresso è sicuramente la presenza di Enel come Main sponsor: non è scontato avere un partner di questa rilevanza internazionale e per noi è motivo di grande orgoglio. E poi c’è stato il momento con Poste Italiane: l’annullo filatelico dedicato alla Maratona Maga Circe, realizzato sabato pomeriggio, è qualcosa che entrerà nella storia della gara. Tra 60 giorni quel timbro entrerà ufficialmente nel Museo di Poste Italiane, rendendo questo evento un vero e proprio pezzo di storia.

La lunga intervista al Presidente Fioriello

“La Maratona Maga Circe è fatta di tanti canali paralleli: la competitività di altissimo livello, i grandi numeri di chi corre per mettersi alla prova, ma anche il colore, il divertimento, le persone che vivono la gara come una festa. C’è poi il legame fortissimo con il territorio: San Felice Circeo, Sabaudia e le aree limitrofe hanno vissuto giorni di grande affluenza, con un indotto economico importante, alimentato dalle tante presenze da fuori regione e dall’estero. Un punto di forza enorme è lo staff: una squadra unita, empatica, che accoglie tutti con il sorriso non solo il giorno della gara, ma durante tutto l’anno. Chi torna lo fa perché qui si sta bene, e spesso porta con sé altri atleti, creando una vera comunità. La Maratona Maga Circe non è solo una gara: è una festa. C’è chi viene per il risultato, chi per superare se stesso, chi per godersi il paesaggio, fermarsi a fare una foto, vivere l’esperienza senza l’ossessione del tempo.”

Già si lavora per la prossima edizione, il 14 Febbraio apriranno le iscrizioni per l’edizione del 2027 che si terrà il 7 Febbraio.