L’agricoltura pontina protagonista a Berlino, Fruit Logistica 2026

LATINA – Confagricoltura Latina sarà presente a Fruit Logistica, la principale fiera mondiale dedicata al settore ortofrutticolo, in programma dal 4 al 6 febbraio 2026 presso il quartiere fieristico di Messe a Berlino. L’associazione parteciperà all’interno dello stand di Confagricoltura nazionale, uno spazio espositivo di 87 metri quadrati messo a disposizione del territorio e delle imprese associate per favorire incontri, confronti e relazioni di business in un contesto internazionale di straordinaria importanza.

Con oltre 2.500 espositori provenienti da circa 90 Paesi e più di 90.000 operatori professionali attesi, Fruit Logistica si conferma come il principale summit mondiale del comparto ortofrutticolo. L’edizione 2026, guidata dal tema “Let’s grow!”, pone al centro innovazione, sostenibilità, crescita economica e cooperazione internazionale.

In questo scenario, Confagricoltura Latina porta anche quest’anno a Berlino il sistema agricolo e ortofrutticolo dell’Agro pontino, protagonista con un ruolo di primissimo piano in quanto una delle aree produttive più strategiche d’Italia per volumi, qualità delle produzioni, capacità di innovazione e forte vocazione all’export.

Il primo appuntamento , in programma martedì 4 febbraio alle ore 15.00, sarà dedicato al tema “Prospettive, strumenti e strategie di internazionalizzazione per l’impresa agricola”. Interverranno Stefano Maria Boschetto, vicepresidente di Confagricoltura Latina, Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio Frosinone–Latina, Salvatore De Meo, eurodeputato e membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Bernardino Quattrociocchi, presidente del MOF – Mercato Ortofrutticolo di Fondi, e Daniele Carmine, vicedirettore generale BCC.

Il secondo panel , previsto mercoledì 5 febbraio alle ore 10.30, sarà dedicato al tema “Nuove tecnologie in campo, l’agricoltura è sempre più smart”.Interverranno Mauro D’Arcangeli, direttore di Confagricoltura Latina, Mattia Santoro Cayro, presidente Anga Latina, Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, Luca Raimondi, titolare dell’azienda AgriGeoDron (in collegamento), e Alessandro Pantano, responsabile Ufficio Ambiente e Agricoltura 4.0 di Confagricoltura (in collegamento).

Il terzo appuntamento , in programma mercoledì 5 febbraio alle ore 16.00, affronterà il tema “Il lavoro in agricoltura tra flussi migratori, opportunità e sfide per le imprese”, con un approfondimento dedicato al Decreto Flussi 2026–2028 e alle pratiche di integrazione e valorizzazione dei lavoratori stranieri nel settore agricolo. Parteciperanno il vice direttore di Confagricoltura Latina Daniela Salvador, Matteo Fresch, imprenditore agricolo e presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurocirce, Maurizio Manfrin, presidente del Consorzio Agroalimentare Agro Pontino, Roberto Cecere, segretario generale Cisl Latina (in collegamento), e Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura. Tutti gli incontri saranno moderati da Fabrizio Giona di Confagricoltura Latina.

Sarà possibile seguire i dettagli degli incontri e gli aggiornamenti sugli eventi di Confagricoltura Latina alla Fiera di Berlino sui canali social dell’organizzazione.