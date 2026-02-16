Latina 2032, la valorizzazione dei borghi al centro del primo incontro istituzionale

Primo incontro istituzionale, questa mattina in Comune a Latina, tra il sindaco Matilde Celentano e il presidente della Fondazione Latina 2032 Vincenzo Zaccheo. Al centro del confronto, le prime ipotesi di programmazione in vista del Centenario della città, che ricorrerà nel 2032.

Tra le idee emerse, la valorizzazione dei borghi storici come tappe di avvicinamento alla celebrazione ufficiale. «Celebrare la nascita dei Borghi – ha spiegato il sindaco – significa riconoscere il ruolo dei nuclei fondanti della nostra comunità, già vitali prima ancora della posa della prima pietra di Latina, allora Littoria, il 30 giugno 1932». Un percorso che si inserisce nel solco della legge 130 del 2024, dedicata proprio al Centenario, che punta alla promozione del patrimonio storico, culturale e architettonico della città, riconoscendone il valore nel panorama dell’architettura italiana del Novecento, con particolare riferimento al razionalismo, alle bonifiche e alla storia dell’accoglienza.

Il presidente Zaccheo ha richiamato in particolare l’esperienza di Borgo Podgora, già Sessano, primo nucleo abitativo di Latina, che il 5 marzo 2027 compirà cento anni. Gli abitanti si sono già organizzati in un comitato tecnico composto da giovani professionisti, con un progetto di valorizzazione integrata e riqualificazione urbana che prevede interventi di decoro e attività culturali. Un modello che potrebbe essere replicato anche negli altri borghi, accompagnando la città verso il 2032 con un percorso graduale e condiviso.