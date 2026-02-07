Latina, 40enne trovato vicino casa della ex nonostante il divieto: arrestato

Servizio ad “alto impatto” nella notte a Latina. I Carabinieri della Compagnia di Latina, con il supporto della Sezione di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, hanno arrestato un uomo di 40 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, per la violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Durante i controlli, i militari hanno sorpreso l’uomo nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, nonostante il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria gli imponesse di mantenere le distanze. Accertata la violazione delle prescrizioni, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto. Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 40enne è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nel corso dello stesso servizio, un altro uomo, un 38enne del luogo, è stato segnalato alla Prefettura di Latina quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della sicurezza urbana.