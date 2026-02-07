Latina, botte e insulti davanti ai figli piccoli, in carcere un 35enne

LATINA – Insulti, minacce di morte e botte alla compagna anche davanti ai figli minori: ora è in carcere un uomo di Latina. Il provvedimento del giudice è stato eseguito dalla Polizia che ha svolto le indagini sul caso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. L’arrestato è un 35enne accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di lesioni personali aggravate ai danni della compagna che alla fine lo ha denunciato. La gravità delle condotte emerse durante gli accertamenti confermate anche da referti medici e fotografie, è stata considerata ulteriormente pericolosa a causa del fatto che i figli piccoli erano costretti ad assistere alle violenze nei confronti della madre con pericolo per il loro sviluppo psicologico ed emotivo.

Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dell’indagato, la Procura della Repubblica di Latina ha richiesto l’applicazione della misura cautelare più afflittiva, misura emessa dal Gip che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

“L’odierno provvedimento – sottolineano dalla Questura – si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto alla violenza di genere e domestica, cui la Procura della Repubblica di Latina e la Polizia di Stato dedicano costante attenzione, invitando tutte le vittime a denunciare e a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine”.