Latina, camper a fuoco di notte in Via Isonzo

LATINA – Il rumore di un’esplosione udita nel quartiere Isonzo, poi le fiamme. Un camper è stato pesantemente danneggiato da un incendio nella serata di martedì in Via San Tommaso D’Aquino. Sul posto, quando erano da poco passate le 22,30, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato il rogo che si era sviluppato sulla fiancata del mezzo sul lato del marciapiede. Le cause di quanto accaduto al momento sono in corso di accertamento, l’unica cosa certa è che l’episodio si è verificato nella strada che incrocia Via Isonzo, proprio a pochi metri di distanza dal distributore dell’Agip, un punto in cui negli ultimi anni sono andate a fuoco diverse vetture parcheggiate. Indaga la polizia.