Latina celebra i 102 anni di Suor Ginetta Pannunzio

Si sono svolti questa mattina, presso l’istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di via XXIV Maggio, i festeggiamenti per il 102° compleanno di Suor Ginetta Pannunzio, figura storica della comunità religiosa e cittadina di grande testimonianza umana e spirituale.

Alla cerimonia ha preso parte l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Latina, Michele Nasso, che ha portato alla festeggiata e alla comunità delle suore i saluti del sindaco Matilde Celentano. Nel corso dell’incontro, l’assessore Nasso ha consegnato a Suor Ginetta una targa a nome della città di Latina, come segno di gratitudine e riconoscenza per una vita interamente dedicata al servizio degli altri. Alla celebrazione era presente anche il vescovo Mariano Crociata e Suor Emma Zordan, recentemente nominata Commendatore della Repubblica e già ricevuta dal Sindaco, a testimonianza del valore e dell’impegno sociale delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue sul territorio.

“Nata ad Agnone il 7 febbraio 1924, Suor Ginetta vive da oltre dieci anni a Latina – ha dichiarato l’assessore Nasso – insieme alle consorelle. Nella sua lunga vita religiosa ha messo a disposizione con umiltà e dedizione le sue doti culinarie, diventando la cuoca delle mense gestite dalle suore, con una particolare attenzione alle pietanze dietetiche per i diabetici, espressione concreta di una carità silenziosa ma profonda. Rappresenta un esempio luminoso di fede vissuta nel quotidiano, fatta di gesti semplici, servizio e discrezione. A nome dell’amministrazione comunale abbiamo voluto rendere omaggio a una donna di poche parole ma di grande testimonianza, che ha lasciato e continua a lasciare un segno profondo nella nostra comunità”.