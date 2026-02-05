Latina e provincia. Ristoranti e supermercati sotto la lente del NAS: sequestri e multe in provincia di Latina

LATINA – Proseguono i controlli finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare dei Carabinieri del Nas di Latina. Il bilancio complessivo dell’operazione registra quattro sequestri amministrativi, per un totale di circa 700 chilogrammi di alimenti sottratti al consumo, e sanzioni amministrative per complessivi 6.500 euro.

In un ristorante dell’area dei monti lepini, sequestrati 150 chilogrammi di alimenti tra pesce, carne, crostacei, verdure, dolci e sughi pronti, tutti privi di qualsiasi documentazione attestante la tracciabilità. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

In un ristorante etnico in un Comune del litorale sud pontino, l’ispezione si è conclusa con il sequestro di 30 chilogrammi di alimenti, tra calamari, preparazioni a base di gamberi e pollo e prosciutto. I prodotti sono risultati in parte congelati pur essendo freschi all’origine e in parte dichiarati come abbattuti senza la prevista registrazione delle procedure, una violazione che compromette la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. In questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

Controlli anche nel reparto macelleria di un grande punto vendita del capoluogo, dove i Carabinieri del NAS hanno sequestrato oltre 300 chilogrammi di carne, suddivisi in 535 vaschette preincartate, completamente sprovvisti di indicazioni utili a garantirne la tracciabilità. Al responsabile è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Infine, in un’attività di ristorazione della zona costiera, sono stati sequestrati circa 200 chilogrammi di carne bovina, anch’essi privi di etichettatura e di qualsiasi informazione relativa all’origine e al percorso commerciale. Anche in questo caso è scattata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.