Latina, edilizia residenziale pubblica per ripopolare i centri storici di 14 comuni del territorio

LATINA – Un nuovo modello di edilizia residenziale pubblica che servirà a dare risposte all’emergenza abitativa ma anche a riportare “vita” nei centri storici di 14 comuni pontini che hanno aderito al protocollo d’intesa voluto da Ater Latina e presentato questa mattina nella sede di Via Curtatone. “Non più interventi concentrati in aree periferiche, spesso caratterizzati da elevato impatto urbanistico e consumo di suolo, ma una residenzialità diffusa, integrata nei tessuti storici dei Comuni, capace di recuperare immobili esistenti, rivitalizzare gli spazi urbani e ricostruire legami di comunità”, ha spiegato il presidente Enrico Della Pietà.

Presenti all’incontro sindaci, consiglieri regionali pontini e gli assessori regionali Ciacciarelli, Palazzo e Schiboni.

«L’idea nasce durante la consegna di un immobile a Sonnino – spiega il Presidente di ATER Latina, Enrico Dellapietà – situato fuori dalle mura storiche, e si è rafforzata con la firma di un accordo con il Comune di Sermoneta per la gestione di immobili ristrutturati dall’amministrazione comunale. Da qui la convinzione che ATER potesse rispondere al bisogno abitativo e, al tempo stesso, contrastare lo spopolamento dei centri urbani, recuperando immobili pubblici abbandonati all’interno delle mura delle nostre comunità».

Il progetto si articola su quattro assi strategici: ripopolamento dei centri storici, riduzione del consumo di suolo, valorizzazione degli immobili esistenti e rilancio dell’economia di vicinato.

«Grazie all’iniziativa ed alla lungimiranza dell’Ater della Provincia di Latina, quest’oggi è stato ufficialmente varato un innovativo e funzionale modello di collaborazione istituzionale tra la Regione Lazio, l’Ater della Provincia di Latina ed i comuni del territorio provinciale per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente – dichiara l’assessore Pasquale Ciacciarelli – Tale modello consentirà di pianificare in modo condiviso tutte le iniziative necessarie per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana del territorio, ponendo una particolare importanza alla opportunità di dare una nuova vita ai centri storici di ogni comune. Nel corso di questi primi anni di Governo regionale diverse sono state le azioni messe in campo in materia di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio abitativo, dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture per un importo complessivo di 54 milioni di euro alla più recente pianificazione dei 123 milioni di euro messi in campo dal FESR 21-27. Ringrazio il commissario Ater Latina Enrico Della Pietà, il direttore Ater Latina Massimo Monacelli e tutti i sindaci presenti per aver consentito la realizzazione di un nuovo paradigma di lavoro in materia di politiche abitative nel territorio regionale de Lazio».

La cerimonia di firma si è svolta nella sede di A.T.E.R. alla presenza del Presidente Enrico Dellapietà, dell’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, dei consiglieri regionali Vittorio Sambucci, Emanuela Zappone, Cosimino Mitrano, Salvatore La Penna e Angelo Tripodi e dei sindaci: Angelo Felice Pompeo, Sindaco di Castelforte

Il Protocollo introduce un nuovo modello di edilizia sociale: non più interventi concentrati nelle aree periferiche, spesso caratterizzati da un elevato consumo di suolo, ma una residenzialità diffusa, integrata nei tessuti storici dei Comuni, capace di restituire “vita” ai centri urbani e favorirne la rigenerazione.

«Con questo Protocollo – dichiara il Direttore di ATER Latina Massimo Monacelli – avviamo un vero e proprio cambio di passo nell’edilizia residenziale pubblica. Non ci limitiamo più alla realizzazione o alla gestione di immobili, ma mettiamo a sistema competenze, patrimonio pubblico e collaborazione istituzionale per costruire un modello di residenzialità diffusa, sostenibile e pienamente integrata nei centri storici. ATER si afferma così come soggetto attivo di rigenerazione urbana, capace di affiancare i Comuni nella gestione del patrimonio abitativo, nel contrasto allo spopolamento e nel miglioramento della qualità dell’abitare».