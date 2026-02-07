Latina fermata dalla Cavese: al Francioni finisce 0-0

LATINA – Il Latina fermato in casa dalla Cavese, 0-0 il risultato finale del march giocato ieri sera al Francioni Uno scontro diretto per la salvezza in cui i campani hanno saputo neutralizzare ogni tentativo dei nerazzurri di andare a rete. “Siamo stati meno brillanti delle ultime partite, sapevamo che sarebbe stata complicata, non si può essere sempre al top, ma ci teniamo il punto perché ci consente di muovere la classifica, e andiamo avanti per la nostra strada sapendo che l’obiettivo è salvarsi. Bisogna anche avere la maturità di capire che quando le partite non si possono vincere, non bisogna perderle e oggi sotto questo punto di vista la squadra ha dimostrato una grande maturità”.

Prima del calcio di inizio, la Lega Pro ha consegnato attraverso il suo Delegato il premio di Giocatore del mese di Gennaio del Girone C all’attaccante nerazzurro Giacomo Parigi.

TABELLINO – Latina Calcio 1932 0 – 0 Cavese 1919

Latina: Mastrantonio, Porro, Calabrese, Riccardi (85’ Sylla), Dutu, De Cristofaro (60’ De Ciancio), Carillo, Lipani (60’ Pellitteri), Tomaselli, Cioffi (70’ Fasan), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Pace, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Parodi, De Marchi, Vona, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.

Cavese: Boffelli, Awua, Fella (60’ Orlando), Evangelisti (72’ Luciani), Cionek, Ubaldi (72’ Gudjohnsen), Munari (60’ Maiolo), Loreto, Macchi, Ubani, Visconti (88’ Diarrassouba). A disposizione: Lamberti, Minaj, Diarrassouba, Nunziata, Yabre, Imparato, Bolcano, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi.

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato.

Assistenti: Luca Marucci di Rossano e Giovanni Battista Cittarda di Palermo.

IV Uomo: Marco Di Loreto di Terni.

Operatore FVS: Roberto D’Ascanio di Roma 2.

Marcatori:

Ammoniti: 21’ Cionek (C), 37’ Evangelisti (C), 39’ Cioffi (L), 70’ Volpe (dalla panchina)

Espulsi:

Angoli: Latina 3 – 4 Cavese

Recuperi: 2’ pt / 6’ st

Note: Spettatori 1819 di cui 1209 abbonati