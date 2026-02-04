Latina, girava in auto armato di coltelli e senza assicurazione: denunciato

Prosegue a Latina l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, con servizi straordinari ad alto impatto finalizzati alla prevenzione dei reati e al contrasto delle situazioni di degrado urbano. Nel pomeriggio di ieri, le pattuglie della Squadra Volante della Questura, insieme agli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno effettuato controlli mirati nelle aree più attenzionate della città, identificando oltre 120 persone e controllando circa 70 veicoli.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno fermato un uomo a bordo di un motociclo che transitava lungo la via Pontina e successivamente in alcune strade del quartiere Nascosa. Il soggetto ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e insofferente al controllo, arrivando a rivolgere frasi offensive nei confronti dei poliziotti. Dagli accertamenti è emerso che il motociclo era privo di copertura assicurativa e di revisione periodica.

L’agitazione manifestata dall’uomo, che ha cercato di evitare il controllo dello zaino riposto nel vano sottosella, ha indotto gli agenti a procedere a una perquisizione. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati due coltelli, uno da cucina e uno a serramanico. Ulteriori verifiche hanno evidenziato che il soggetto aveva precedenti di polizia e un provvedimento di revoca o sospensione della licenza di porto d’armi.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo del motociclo ai fini della confisca, il ritiro della patente di guida e della carta di circolazione. Al soggetto, residente in un altro comune, è stato infine notificato un divieto di ritorno nel Comune di Latina per la durata di tre anni.