Latina, il Comune concede spazi comunali alla Croce Rossa

LATINA – Il Comune di Latina concede la ex scuola di Via Varsavia alla Croce Rossa. L’accordo a titolo di concessione gratuita è stato firmato questa mattina dalla sindaca Matilde Celentano e dal presidente del Comitato di Latina, Lorenzo Munari, alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso e della dirigente comunale del Patrimonio Alessandra Pacifico. “La concessione gratuita degli spazi – ha detto la prima cittadina – consentirà ai volontari di proseguire e rafforzare le loro attività istituzionali, che includono azioni di solidarietà, cooperazione, interventi di assistenza e iniziative per il benessere sociale della cittadinanza. Sarà inoltre possibile organizzare corsi gratuiti di educazione sanitaria, primo soccorso e manovre salvavita, competenze fondamentali per la sicurezza della comunità. È un passo concreto per sostenere il lavoro dei volontari e rafforzare il supporto ai cittadini”.

L’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato sottolineando che la Croce Rossa “rappresenta un punto di riferimento essenziale per la nostra comunità e che con questa sede mettiamo a disposizione uno spazio adeguato per promuovere iniziative che rafforzano solidarietà e coesione sociale”.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina, Lorenzo Munari, ha espresso profonda soddisfazione per un traguardo atteso da oltre dieci anni. “L’assegnazione dei locali all’interno della sede dei Servizi Sociali – ha concluso – non rappresenta soltanto una nuova collocazione operativa, ma la definizione di una continuità stabile, strutturata e finalmente adeguata per tutte le attività rivolte alle persone in condizione di vulnerabilità. È la risposta a una situazione complessa che per troppo tempo ha richiesto sacrifici organizzativi e straordinari sforzi umani per non interrompere servizi essenziali”.

Nei nuovi spazi saranno garantiti lo sportello sociale, lo sportello di inclusione lavorativa, il front office per la distribuzione dei beni del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), la farmacia solidale e le numerose attività che la Croce Rossa Italiana svolge in ambito sociale e di inclusione. Si tratta di interventi che incidono concretamente sulla vita di oltre 2.000 nuclei familiari, offrendo non solo un sostegno materiale, ma ascolto, orientamento e tutela della dignità delle persone.