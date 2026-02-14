Latina istituisce il Garante per i diritti degli animali

LATINA – Latina ha un Garante per i diritti degli animali. La figura è stata istituita con delibera del Consiglio comunale approvata all’unanimità, nell’ambito dell’aggiornamento del Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio di Latina che “non si limita – ha spiegato la sindaca Matilde Celentano – a stabilire obblighi e sanzioni, ma promuove una nuova cultura della convivenza, basata sulla conoscenza delle caratteristiche biologiche di ogni specie e sul rifiuto categorico di ogni forma di crudeltà, maltrattamento o abbandono”.

Il Garante avrà la finalità di promuovere il benessere animale, supportare la collaborazione tra amministrazione, forze dell’ordine, Asl, associazioni di categoria, enti, sindacati e cittadini, vigilare sull’applicazione delle norme in materia e proporre aggiornamenti normativi, ricevere segnalazioni e istanze da cittadini e associazioni. Tra i compiti della nuova figura anche quello di avviare verifiche e segnalare alle autorità competenti, richiedendone l’intervento, di proporre e coordinare campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, redigere eventuali pareri tecnici, monitorare la lotta al randagismo, relazionare annualmente sulle attività svolte.

“Il panorama normativo, con la cosiddetta legge Brambilla – ha affermato l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino, proponente del deliberato – sancisce il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, imponendo alle istituzioni locali di adottare misure concrete per la loro tutela, migliorando la convivenza cittadina e la qualità di vita di tutti. Il tema, inoltre, è anche trattato a livello sovranazionale, come richiamato dall’articolo 13 del Trattato dell’Unione europea. Il Garante, la cui figura è stata istituita attraverso l’aggiornamento del Regolamento comunale del 2020, è organo di garanzia, promozione e raccordo istituzionale per le politiche locali in materia di benessere animale. Il Comune, quindi, avrà in dotazione uno strumento stabile e competente con finalità di sensibilizzazione e con l’obiettivo di coordinare interventi, promuovere una sana educazione, supportando gli uffici preposti e vigilando e garantendo l’applicazione delle norme attualmente vigenti in materia”.

“Con l’istituzione del Garante – ha aggiunto la sindaca Matilde Celentano – intendiamo ribadire con forza che il rispetto per gli esseri viventi non è solo un dovere normativo, ma un valore etico e civile che definisce il nostro grado di civiltà. Come diceva Gandhi, “la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”. E noi, interpretando anche il sentire comune dei nostri concittadini, come amministrazione comunale e come Consiglio comunale, stiamo per fornire all’intera comunità uno strumento di elevato spessore, qual è la figura del Garante degli animali. Ringrazio l’assessore Cosentino per l’indirizzo offerto per la proposta di deliberazione che bene interpreta linee programmatiche traducendola in azioni concrete a favore del benessere animale. Il mio ringraziamento va, inoltre, agli uffici, al dirigente Gian Pietro De Biaggio e, non per ultimo come ordine di importanza, alla commissione consiliare Attività produttive, alla presidente Simona Mulé e a tutti i componenti, per il lungo e accurato lavoro svolto che ha portato ad un risultato condiviso, partecipato e che si è concretizzato con un parere positivo unanime”.