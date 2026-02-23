Latina, la polizia sventa l’occupazione di una casa dell’Ater nel quartiere Nicolosi

LATINA – Sabato pomeriggio, la Polizia di Stato di Latina è intervenuta nel quartiere Nicolosi sventando un tentativo di occupazione abusiva di un immobile non abitato dell’Ater Latina. Gli agenti hanno trovato una 19enne di nazionalità italiana che aveva già danneggiato la porta d’ingresso dell’appartamento, riuscendo ad accedere all’interno e hanno immediatamente attivato le procedure per l’identificazione della donna e per il rilascio dell’immobile. La giovane è stata quindi condotta in Questura per gli accertamenti identificativi ed è stata denunciata per danneggiamento e occupazione abusiva.

Grazie alla prontezza dell’intervento, l’appartamento è stato subito liberato e messo in sicurezza dagli addetti, che hanno provveduto a ripristinare la chiusura del portone per impedirne una nuova occupazione.