ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Latina, lettera minatoria contro i magistrati di Tribunale e Procura, indaga la polizia

L'ha consegnata a mano un uomo nella tarda mattinata di oggi

LATINA – Una lettera indirizzata ad alcuni magistrati del  Tribunale di Latina e della Procura della Repubblica è stata recapitata nella tarda mattinata di oggi a mano negli uffici del  Tribunale. Conteneva frasi inquietanti ed è scattato l’allarme.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle prime indagini avviate dalla polizia, a consegnarla è stato un uomo che ha superato i controlli all’ingresso e ha  detto di dover raggiungere la cancelleria del gip-gup dove ha lasciato una busta al personale di servizio. Una volta aperta, sono stati trovati una decina di fogli scritti a mano a con contenuti definiti deliranti. Sui fatti indaga la squadra Mobile intervenuta in Piazza Buozzi anche con la polizia scientifica.

 

 

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto