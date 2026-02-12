Latina, lettera minatoria contro i magistrati di Tribunale e Procura, indaga la polizia

LATINA – Una lettera indirizzata ad alcuni magistrati del Tribunale di Latina e della Procura della Repubblica è stata recapitata nella tarda mattinata di oggi a mano negli uffici del Tribunale. Conteneva frasi inquietanti ed è scattato l’allarme.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle prime indagini avviate dalla polizia, a consegnarla è stato un uomo che ha superato i controlli all’ingresso e ha detto di dover raggiungere la cancelleria del gip-gup dove ha lasciato una busta al personale di servizio. Una volta aperta, sono stati trovati una decina di fogli scritti a mano a con contenuti definiti deliranti. Sui fatti indaga la squadra Mobile intervenuta in Piazza Buozzi anche con la polizia scientifica.