Latina, maltrattava i genitori anziani, arrestata una donna di 38 anni

I Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Grappa hanno arrestato una donna di 38 anni del posto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare detentiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento riguarda gravi episodi avvenuti nel corso del 2024 nei confronti degli anziani genitori conviventi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe posto in essere reiterate condotte vessatorie, violente e aggressive, aggravate dall’abituale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Le condotte si sarebbero verificate anche in presenza e a danno dei figli minorenni.

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, successivamente sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria. Alla luce degli elementi emersi, la Procura ha richiesto l’applicazione di una misura cautelare, ritenuta necessaria dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.