Latina, minacce e aggressioni verso la madre, ragazzo di 19 anni allontanato da casa

LATINA – Un’escalation di violenza in casa, con frequenti aggressioni verbali, insulti, minacce gravi, atteggiamenti di prevaricazione e continue pressioni psicologiche, ed esplosioni di rabbia con danneggiamenti all’interno dell’abitazione che hanno reso pericolosa oltre che impossibile la convivenza. Per queste ragioni un 19enne di Latina è stato allontanato da casa, su diposizione del giudice dopo le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Latina, che ieri ha poi eseguito la misura cautelare.

La madre del ragazzo ormai temeva per la propria incolumità fisica. In più occasioni, la situazione ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, anche a causa dell’elevato livello di aggressività manifestato dal soggetto e della sua incapacità di controllarsi. Questi fatti, uniti a registrazioni audio e messaggi, hanno consentito di ritenere attuale il pericolo di reiterazione delle condotte.

Alla luce della gravità dei fatti e dell’esigenza di tutelare la persona offesa, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’immediato allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.