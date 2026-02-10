Latina sconfitto dal Team Altamura: in Puglia finisce 1-0 su autogoal

LATINA – Amara sconfitta per il Latina Calcio 1932 contro Altamura nella 26° giornata di serie C. I nerazzurri, in trasferta in Puglia, al “D’Angelo” sono apparsi subito determinati e hanno giocato un buon primo tempo, senza però riuscire a portarsi in vantaggio. Poi al 61esimo la beffa con l’autogoal di Pace.

IL TABELLINO

Team Altamura 1 – 0 Latina Calcio 1932

Team Altamura: Alastra, Dipinto, Zazza, Doumbia (45’ Nazzaro), Curcio, Grande (76’ Crimi), Silletti, Esposito (45’ Mbaye), Mogentale, Millico (58’ Peschetola), Falasca. A disposizione: Viola, Suazo, Simone, Florio, Dimola, Albajrami, Fantoni. Allenatore: Devis Mangia.

Latina: Mastrantonio, Pellitteri (83’ Quieto), Pace, Marenco, Dutu, Hergheligiu (64’ Fasan), De Ciancio, Parodi, Tomaselli (83’ Sylla), Cioffi (64’ Riccardi), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Ercolano, Porro, Calabrese, Di Giovannantonio, Carillo, Lipani, Vona. Allenatore: Gennaro Volpe.

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino.

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Rispoli di Locri.

IV Uomo: Riccardo Tropiano di Bari.

Operatore FVS: Arli Veli di Pisa.

Marcatori: 61’ AG Pace (L)

Ammoniti: 57’ Curcio (A), 78’ Mogentale (A), 84’ Sylla (L)

Angoli: Team Altamura 3 – 7 Latina

Recuperi: 1’ pt / 6’ st