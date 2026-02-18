Latina si colora di allegria: martedì grasso di festa con i carri in piazza

Grande entusiasmo per il Martedì Grasso nel centro di Latina, dove hanno sfilato i carri allegorici realizzati dall’associazione Amici in Festa, trasformando le strade cittadine in un’esplosione di colori, musica e divertimento.

Tra i protagonisti della giornata i carri ispirati ai Simpson, a Inside Out, ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ai Pokémon, a Pirati dei Caraibi, al film d’animazione Rio e ad Angeli e demoni. Temi diversi, capaci di coinvolgere grandi e piccoli, che hanno animato tutto il centro cittadino richiamando tantissime famiglie.

I rappresentanti dei carri sono saliti sul palco per ritirare la targa di riconoscimento preparata dall’amministrazione comunale, in un momento istituzionale che ha suggellato il lavoro e l’impegno dell’associazione.

Presenti in piazza per i saluti ufficiali la sindaca Matilde Celentano e l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, che hanno ringraziato organizzatori e volontari per la riuscita dell’evento, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di valorizzare il centro cittadino e rafforzare il senso di comunità.

Prossimo appuntamento domenica 22 Febbraio, quando i carri dell’associazione Amici in Festa torneranno a sfilare per un nuovo pomeriggio di festa e spettacolo.