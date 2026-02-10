Latina, si dimette l’assessora al Bilancio Ada Nasti

LATINA – Si è dimessa dall’incarico di assessore al Bilancio, Patrimonio e Partecipate, Ada Nasti. La decisione “per motivi strettamente personali e professionali” è arrivata oggi al culmine di un percorso che negli ultimi tempi era apparso in salita. Non sono un segreto le differenze di vedute con il collega delegato all’Ambiente e più di recente con l’assessora all’urbanistica Annalisa Muzio che hanno fortemente criticato il taglio delle risorse. All’inizio del mandato Nasti era stata scelta e fortemente voluta dalla sindaca Matilde Celentano, tra gli assessori di sua stretta fiducia.

«È con un misto di gratitudine e sincero rammarico che saluto Ada Nasti – dichiara Celentano – In questi oltre due anni e mezzo di intenso lavoro, Ada è stata una risorsa fondamentale per la giunta e per l’intera amministrazione comunale. La sua gestione del bilancio, caratterizzata da un rigore tecnico d’eccellenza unito a una rara sensibilità verso le esigenze della comunità, ha permesso a Latina di tracciare un percorso amministrativo trasparente e coerente con le risorse a disposizione, consentendoci di approvare per tre anni consecutivi il bilancio di previsione entro la scadenza del 31 dicembre. Una rarità nel panorama nazionale”.

“Le dimissioni di Ada Nasti dall’incarico assessorile sono dettate da motivazioni personali e dalla volontà di mettere la propria professionalità al servizio della sua città dove vive la sua famiglia, un’opportunità che ho compreso e rispettato pienamente”, aggiunge la prima cittadina.

“Perdere un assessore della sua levatura non è mai facile – afferma ancora la sindaca – ma sono orgogliosa di averla avuta al mio fianco, anche nelle scelte strategiche che abbiamo fatto nel campo del Patrimonio in accordo con la Sapienza Università di Roma. A lei va il mio ringraziamento personale per la lealtà e lo spirito di sacrificio dimostrati, oltre ai migliori auguri per questo nuovo, importante capitolo della sua carriera”.

Per la sua sostituzione, bisognerà attendere qualche giorno, ma il passaggio sarà nella “massima continuità nell’azione di governo della città”. “Troverò la soluzione migliore per garantire che la città possa avere un figura all’altezza del compito arduo di guidare un assessorato così importante, delicato e strategica per le scelte dell’amministrazione”, conclude Celentano.

Nasti tornerà a prestare servizio presso la sua città, Terracina, come dirigente comunale.