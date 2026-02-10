Latina, si rompe un giunto sul cavalcavia della Pontina, strada chiusa e traffico in tilt

LATINA – La rottura di un giunto del cavalcavia della Pontina all’altezza dell’Icot, nel tratto che attraversa Latina, ha costretto l’Anas a chiudere l’arteria in entrambe le direzioni con conseguenze pesanti per il traffico che è deviato sulle due collaterali, Via Franco Faggiana in direzione sud e Via Ferrazza in direzione di Roma. Sul posto si trovano le squadre Anas che stanno lavorando al ripristino. La riapertura è prevista per domattina (mercoledì) alle 6, meteo permettendo.

Nel frattempo un incidente avvenuto questo pomeriggio su Via Ferrazza per il quale è dovuto intervenire il carroattrezzi ha ulteriormente complicato la viabilità sul tratto.