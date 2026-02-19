Latina si tinge di giallo per celebrare Agatha Christie al Doolin Irish Pub di Latina 

LATINA – “Domenica in giallo con Agatha Christie”, è l’evento organizzato da Letture Agonistiche – la Rete dei Gruppi di Lettura di Latina e provincia – per celebrare Agatha Christie a 50 anni dalla sua scomparsa. L’evento si terrà domenica 1 marzo 2026, dalle ore 17:30 al Doolin Irish Pub di Latina

Un pomeriggio allegro e coinvolgente, pensato per lettrici e lettori, appassionati di enigmi e curiosi che hanno voglia di mettersi in gioco. Durante la serata ci saranno giochi a tema, curiosità e letture ad alta voce per ricordare la grande autrice che ha fatto scuola nel genere e che continua, ancora oggi, a tenerci con il fiato sospeso.

Per il dress code, aprite il caso nel vostro guardaroba: ispiratevi ai vostri detective preferiti, da Poirot a Miss Marple ma anche Maigret, fino alle più recenti Anita Bo, Teresa Battaglia, Monk, Colombo, la Signora in Giallo… mille sfumature di giallo per i vostri look della serata.

Dentro Letture Agonistiche convivono lettrici provenienti dai Gruppi di Lettura di Latina e provincia: “Il Libro è meglio”, Book Club La Feltrinelli, “Letture in Giallo”, “La Compagnia dei Libri”, “Il Mercoledì Letterario”, “Metti un Libro a cena”, “La Stanza”, “Libri Elettrici”, e il Gruppo di Lettura del Centro Donna Lilith. Un mosaico di voci e gusti, un’unica voglia di fare rete. Tutto nasce da un’intuizione di Manuela: unire i Gruppi di Lettura, farli incontrare, riconoscersi, contaminarsi. Creare connessioni vere, condividere esperienze, percorsi, letture. Perché alla base di questa rete di appassionat* c’è una convinzione semplice e potente: la condivisione moltiplica il piacere della lettura e lo trasforma in qualcosa di più grande. Letture Agonistiche è composto da Manuela, Giulia, Laura, Carol, Leda, Marzia, Ilaria, Gloria, Ecaterina, Noemi e Alessia.