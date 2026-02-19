ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

AMORE PER LA LETTURA

Latina si tinge di giallo per celebrare Agatha Christie al Doolin Irish Pub di Latina 

L’evento si terrà domenica 1 marzo 2026, dalle ore 17:30 al Doolin Irish Pub di Latina

LATINA – “Domenica in giallo con Agatha Christie”, è l’evento organizzato da Letture Agonistiche – la Rete dei Gruppi di Lettura di Latina e provincia – per celebrare Agatha Christie a 50 anni dalla sua scomparsa. L’evento si terrà domenica 1 marzo 2026, dalle ore 17:30 al Doolin Irish Pub di Latina

Un pomeriggio allegro e coinvolgente, pensato per lettrici e lettori, appassionati di enigmi e curiosi che hanno voglia di mettersi in gioco. Durante la serata ci saranno giochi a tema, curiosità e letture ad alta voce per ricordare la grande autrice che ha fatto scuola nel genere e che continua, ancora oggi, a tenerci con il fiato sospeso.

Per il dress code, aprite il caso nel vostro guardaroba: ispiratevi ai vostri detective preferiti, da Poirot a Miss Marple ma anche Maigret, fino alle più recenti Anita Bo, Teresa Battaglia, Monk, Colombo, la Signora in Giallo… mille sfumature di giallo per i vostri look della serata.

Dentro Letture Agonistiche convivono lettrici provenienti dai Gruppi di Lettura di Latina e provincia: “Il Libro è meglio”, Book Club La Feltrinelli, “Letture in Giallo”, “La Compagnia dei Libri”, “Il Mercoledì Letterario”, “Metti un Libro a cena”, “La Stanza”, “Libri Elettrici”, e il Gruppo di Lettura del Centro Donna Lilith. Un mosaico di voci e gusti, un’unica voglia di fare rete. Tutto nasce da un’intuizione di Manuela: unire i Gruppi di Lettura, farli incontrare, riconoscersi, contaminarsi. Creare connessioni vere, condividere esperienze, percorsi, letture. Perché alla base di questa rete di appassionat* c’è una convinzione semplice e potente: la condivisione moltiplica il piacere della lettura e lo trasforma in qualcosa di più grande.  Letture Agonistiche è composto da Manuela, Giulia, Laura, Carol, Leda, Marzia, Ilaria, Gloria, Ecaterina, Noemi e Alessia.

