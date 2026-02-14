Latina, sparano con un’arma giocattolo nei pressi del Mc delle autolinee, denunciati quattro minorenni

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà quattro ragazzi di nazionalità indiana, tutti minorenni, indagati per possesso e uso di un’arma da fuoco in luogo pubblico.

L’intervento è seguito a una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura che indicava la presenza di alcune persone armate nei pressi del parcheggio del McDonald delle autolinee di via Romagnoli. Giunti sul posto, gli equipaggi della squadra volante della Questura di Latina hanno identificato quattro minorenni, tre dei quali sono risultati in possesso di una pistola replica priva del tappo rosso, riproduzione di una Walther PPK, successivamente sequestrata insieme a un bossolo esploso rinvenuto nell’area.

Le testimonianze raccolte sul luogo e da parte di due minori presenti hanno consentito di ricostruire quanto accaduto: uno dei ragazzi passava la pistola agli altri, che esplodevano un colpo in aria. L’arma, nonostante fosse una replica, risultava in metallo e priva del tappo rosso, con canna occlusa, e quindi potenzialmente pericolosa.

I quattro minorenni sono stati accompagnati in Questura per rilievi foto-dattiloscopici, e denunciati in stato di libertà alla Procura dei Minori di Roma prima di essere riaffidati ai rispettivi genitori al termine degli accertamenti.