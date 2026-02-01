Latina, tabaccaio rapinato al rientro a casa

LATINA – Una violenta rapina è stata messa a segno sabato sera intorno alle ore 20, 30 nella zona di via dei Volsci, dove il titolare di una tabaccheria è stato aggredito mentre rientrava a casa con l’incasso. L’agguato appena entrato nel cortile della sua abitazione dove ad attenderlo c’erano due banditi con il volto coperto che lo hanno colpito alla testa con un cacciavite costringendolo a consegnare i contanti, circa mille euro secondo quanto riferito dall’uomo. Ferito e sotto shock, l’uomo è stato soccorso da un equipaggio del 118 e stato trasportato al Goretti, dove ha poi denunciato l’accaduto. E’ probabile che chi ha agito conoscesse le abitudini dell’uomo. Sull’episodio indaga la Polizia.