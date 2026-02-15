Latina: tenta di rubare merce per 600 euro, i Carabinieri denunciano un 50enne

A Latina, denunciato dai Carabineri un uomo di 50 anni, residente in provincia di Roma, per il reato di tentato furto. I militari dell’Arma, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti in un esercizio commerciale del posto, dove poco prima l’uomo aveva tentato di oltrepassare la barriera delle casse con un carrello contenente diversa merce, non pagata, per un valore complessivo di circa 600,00 euro. L’uomo non è riuscito nel suo intento, perché è stato bloccato dai dipendenti dell’esercizio commerciale prima di lasciare il punto vendita.