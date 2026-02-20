Latina, trovata con oltre 21 grammi di cocaina: 33enne arrestata

Oltre 21 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e appunti manoscritti riconducibili a una presunta attività di spaccio. È quanto sequestrato dalla Polizia di Stato al termine di un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di una donna di 33 anni, indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina nell’ambito dei servizi mirati di prevenzione e contrasto allo spaccio nel capoluogo pontino. La donna è stata fermata per un controllo mentre si trovava a bordo della propria auto in una via cittadina. Il suo atteggiamento, descritto come particolarmente agitato e nervoso, ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire diversi involucri contenenti sostanza risultata positiva ai test preliminari per derivati della cocaina, oltre a una sostanza ritenuta destinata al taglio. Sequestrati anche un telefono cellulare, un bilancino di precisione e utensili con residui di polvere bianca. Le verifiche sono state estese all’abitazione della donna, dove sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga già confezionata, un secondo bilancino, materiale per il confezionamento e appunti manoscritti con indicazioni ritenute riconducibili alla gestione dell’attività illecita. Nel corso dell’operazione è stata identificata anche un’altra donna, trovata in possesso di un bilancino di precisione, denunciata in stato di libertà per il medesimo reato.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 21 grammi di cocaina e una dose di hashish, già pronti per la cessione al dettaglio. Informata la Procura della Repubblica di Latina, l’indagata è stata condotta presso la casa circondariale femminile di Roma. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri soggetti e ricostruire l’eventuale rete di distribuzione.