Latina, vende un tagliaerba ma viene pagato con assegni irregolari: denunciato 44enne romano

Vende un trattore tagliaerba, ma viene pagato con assegni irregolari. È quanto accaduto a Latina, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni, residente in provincia di Roma, ritenuto responsabile del reato di truffa.

L’attività investigativa è scaturita dalla querela presentata da un 66enne del posto, che si era rivolto ai militari dopo essersi accorto dell’irregolarità dei titoli di pagamento ricevuti. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri, anche attraverso l’analisi dell’utenza telefonica utilizzata e un successivo riconoscimento fotografico, hanno consentito di risalire all’identità del presunto autore del raggiro.

Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva pubblicato un annuncio per la vendita di un trattore tagliaerba e veniva contattata telefonicamente dall’indagato. I due concordavano la vendita del mezzo per un importo complessivo di 3.000 euro.

Al momento della consegna, il 44enne avrebbe consegnato al venditore due assegni da 1.500 euro ciascuno, risultati successivamente irregolari. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente.