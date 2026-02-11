Latina, voragine in via Piave: traffico e auto danneggiate

Una voragine si è aperta in via Piave, a poche centinaia di metri dalla rotonda di Borgo Piave, causando danni ad alcune auto in transito e pesanti ripercussioni sulla viabilità alle porte di Latina. Il cedimento dell’asfalto è stato scoperto nella tarda mattinata, quando la sede stradale ha iniziato a collassare a causa di una cavità formatasi nel sottosuolo. Alcuni automobilisti, non accorgendosi in tempo della buca, hanno riportato danni ai veicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per delimitare l’area e mettere in sicurezza il tratto interessato, attivando contestualmente il pronto intervento.

Successivamente sono arrivati i tecnici di Acqualatina ed E-Distribuzione per le verifiche del caso. Per consentire un’ispezione approfondita è stato necessario ampliare la voragine. Dai primi accertamenti è emerso che nel punto in cui l’asfalto ha ceduto passa una conduttura interrata della rete fognaria: l’ipotesi è che un guasto abbia provocato infiltrazioni e un flusso erosivo tale da scavare il terreno fino a creare la cavità sotto il manto stradale.

Per permettere i lavori in sicurezza è stata chiusa la corsia di via Piave in direzione Borgo Piave, nel tratto compreso tra l’incrocio con viale Vespucci e la rotonda. È stato istituito il senso unico alternato sull’altra corsia, con inevitabili rallentamenti e traffico in tilt nella zona.