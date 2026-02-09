Lavori stradali, il sindaco di Fondi “sblocca” Acqualatina, ma non le ditte che posano la fibra

FONDI – Prosegue su tre strade diverse l’attività di interlocuzione tra il Comune di Fondi e le società Fibercop, Open Fiber e Acqualatina, diffidate fino al completo ripristino del manto stradale dopo i lavori che hanno letteralmente sconquassato la rete viaria urbana.

«Non era necessario arrivare a queste misure – ha commentato il sindaco Beniamino Maschietto – ma sono comunque contento che tutte e tre le società abbiamo dato riscontri immediati. Si tratta di tre situazioni diverse che, insieme al personale incaricato e al dirigente del settore, l’architetto Giorgio Maggi, abbiamo valutato pesando differentemente caso per caso».

Per quanto riguarda Acqualatina, lo scorso 2 febbraio l’Ente ha provveduto ad autorizzare il completamento dei lavori. La società ha infatti fornito un cronoprogramma il cui termine, salvo eventi meteorologici avversi, è fissato per il 6 marzo 2026. La revoca della diffida consentirà alla società di completare celermente gli interventi e di riasfaltare tutte le strade oggetto di scavo in maniera completa.

Anche Open Fiber e FiberCop hanno fornito un cronoprogramma ma la superficie interessata è troppo estesa motivo per cui non potranno effettuare nuovi interventi fino al ripristino dell’asfalto in tutti i punti in cui sono state scavate le mini-trincee, apparentemente poco invasive ma letali, in particolare in orario notturno, per biciclette, scooter e, in generale, mezzi a due ruote. Il non tempestivo ripristino dell’asfalto in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, aggravato dalle abbondanti piogge, aveva inoltre causato il sorgere di autentiche voragini con problematiche serie di sicurezza, circolazione e viabilità.

STOP AGLI SCAVI DOPO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – «Siamo quindi disposti ad attendere – ha chiarito il sindaco Maschietto – ma non in eterno. Abbiamo infatti messo nero su bianco un programma di rifacimento del manto stradale che interesserà 67 arterie. Quando inizieremo i lavori, non torneremo ad autorizzare, salvo emergenze, scavi di alcun tipo».

Un altolà, quello del sindaco e del settore, inoltrato a tutte le società che hanno in programma lavori sul territorio: non solo FiberCop, Open Fiber o Acqualatina, ma anche Fastweb, Wind tre, Italgas Reti ed E-distribuzione.

«La nostra città non può essere perennemente un cantiere aperto – ha concluso il sindaco – ci sono delle regole e vanno rispettate. Tutte le società hanno la lista delle strade che asfalteremo, gli interventi di miglioramento dei servizi, che anche sono importanti per il territorio, d’ora in poi dovranno necessariamente tenere conto del nostro cronoprogramma. Una buona connessione è importante ma la sicurezza stradale lo è di più e un sindaco ha il dovere di mettere in ordine le priorità».