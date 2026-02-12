Le polpette di alici di Sperlonga nei nuovi Pat del Lazio

Le polpette di alici di Sperlonga sono tra le ventotto nuove eccellenze regionali entrate nell’elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), con l’ultimo aggiornamento pubblicato dal Masaf. Il Lazio sale così a 520 PAT e si conferma seconda regione d’Italia per numero di referenze.

“I PAT non sono soltanto prodotti – sottolinea l’assessore Righini – ma espressione di storia, cultura e lavoro”. “Ogni nuovo Prodotto Agroalimentare Tradizionale riconosciuto è un pezzo di identità che viene tutelato e valorizzato”, dichiara il Presidente di Arsial, Massimiliano Raffa.

Tra i prodotti vegetali entrati nei Pat del Lazio anche la Cipiccia o Cepeccia o Scalogno coltivato nelle province di Latina e Frosinone.

Il riconoscimento dei nuovi PAT si inserisce in un sistema agroalimentare tra i più strutturati e ricchi del Paese. Il Lazio può contare su 16 DOP e 14 IGP, 4 STG nel comparto food, di cui 4 DOP dell’olio e un’IGP, oltre a un settore vitivinicolo che comprende 3 DOCG, 27 DOC, 6 IGT e 37 vitigni autoctoni censiti. Un quadro che testimonia la solidità delle filiere regionali e la capacità del territorio di coniugare tradizione, qualità certificata e competitività sui mercati nazionali e internazionali.

“Non posso che rallegrarmi per la capacità del territorio di saper coniugare tradizione, qualità certificata e competitività sui mercati nazionali e internazionali. Da parte nostra stiamo cercando di metterci a disposizione dei nostri produttori, anche al fine di migliorare il cibo che arriva sulle tavole delle nostre famiglie. Un compito che ci vede impegnati in primo piano insieme all’assessore all’agricoltura. A Giancarlo Righini va il mio ringraziamento per quanto sta facendo per il rilancio del comparto nei territori della nostra regione”, dichiara in una nota l’on.Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonchè vicepresidente della commissione Ambiente e Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio.