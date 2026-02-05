ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Vittorio Veneto Salvemini

Legalità, memoria e responsabilità – un dialogo con Fiammetta Borsellino a Latina

Uno spazio aperto al dialogo e al confronto dedicato ai giovani

Gli studenti dell’IIS Vittorio Veneto Salvemini di Latina saranno protagonisti di un incontro speciale Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 10:30: avranno l’occasione di dialogare con Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, simbolo di coraggio, giustizia e impegno civile.

L’appuntamento si pone come importante momento di condivisione, ascolto e riflessione, in cui la memoria diventa uno strumento vivo per guardare al futuro e rafforzare la consapevolezza civica delle nuove generazioni.

