“L’Italia delle Donne”, la Provincia di Latina sceglie Clementina Caligaris e Sibilla Aleramo

LATINA – Clementina Caligaris e Sibilla Aleramo sono le due donne che la Provincia di Latina ha scelto per partecipare all’Avviso pubblico nazionale “L’Italia delle Donne” – II Edizione 2025, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, nell’ambito del progetto nazionale “L’Italia delle Donne” – Edizione 2025. Storie invisibili di donne incredibili”, finalizzato all’individuazione e alla valorizzazione di figure femminili che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori. L’iniziativa, inserita nel quadro della Strategia nazionale per la parità di genere 2021–2026, mira a recuperare la memoria di donne non più viventi che, dall’XI secolo fino al 31 dicembre 2018, si siano distinte nei campi del lavoro e dell’impresa, dello sport e delle arti creative, promuovendo modelli femminili positivi e contribuendo al superamento degli stereotipi di genere.

In coerenza con le finalità dell’Avviso – si legge in una nota della Provincia di Latina – l’Ente ha presentato due candidature di alto valore storico e culturale, entrambe fortemente legate al territorio pontino: la prima riguarda Clementina Caligaris, figura centrale nella storia sociale dell’Agro Pontino, maestra elementare, fece dell’istruzione uno strumento di emancipazione e giustizia sociale, una candidatura che cade nell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente; la seconda candidatura, nell’ambito “Donne delle arti”, è dedicata a Sibilla Aleramo, pseudonimo di Rina Marta Felicina Faccio, tra le più autorevoli scrittrici e intellettuali del Novecento italiano. Autrice del romanzo Una donna, pubblicato nel 1906 e considerato una svolta nella letteratura italiana per la centralità della soggettività femminile. Il suo legame con l’Agro Romano e Pontino si tradusse in un’attività concreta di promozione culturale ed educativa, svolta anche in collaborazione con Giovanni Cena.

«La partecipazione della Provincia a “L’Italia delle Donne” – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli – rappresenta un atto di responsabilità istituzionale e culturale. Recuperare e valorizzare le storie di donne che hanno contribuito in modo determinante alla crescita civile del nostro territorio significa rafforzare la nostra identità collettiva.

Per la Consigliera di Parità della Provincia di Latina, Simona Mulè: «La scelta di candidare Clementina Caligaris e Sibilla Aleramo nasce dalla volontà di restituire visibilità a donne che hanno saputo incidere profondamente nel tessuto sociale e culturale del nostro territorio. Le loro storie dimostrano come l’impegno femminile, spesso silenzioso ma determinante, abbia contribuito alla costruzione di diritti, opportunità e consapevolezza collettiva».