Lite per gli stipendi non pagati, operaio denunciato

LATINA – Reclamava i suoi stipendi arretrati, un operaio edile è stato denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere per aver lanciato un tondino di ferro all’indirizzo del datore di lavoro, senza colpirlo. La scena ieri mattina in Via Tucci a Latina dove l’uomo, insieme a un collega, ha deciso di chiedere chiarimenti sulle spettanze non corrisposte da diversi mesi e ne è nata una lite al culmine della quale il datore di lavoro ha chiamato la polizia raccontando delle minacce. La denuncia dell’operaio non chiude gli accertamenti svolti dagli agenti della Volante. Sono in corso ulteriori valutazioni per definire le responsabilità di tutte le persone coinvolte nella vicenda.