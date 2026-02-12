Locali e discoteche, al via le verifiche dopo Crans Montana. Si parte da Latina

LATINA – Inizieranno nei prossimi giorni a Latina i controlli congiunti nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo, per garantire la massima sicurezza dopo la tragedia di Crans Montana. Li ha programmati il tavolo tecnico dedicato, che si è riunito in Questura questa mattina per attuare le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi lo scorso 29 gennaio.

Sono state definite specifiche disposizioni operative che coinvolgono enti e forze dell’ordine. Le verifiche programmate – si legge in una nota della Questura – mirano a garantire che le attività si svolgano nel rispetto delle autorizzazioni previste e degli standard di sicurezza, a tutela dell’incolumità pubblica e della legalità.

Al tavolo hanno preso parte rappresentanti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, della Guardia di Finanza, dell’ASL di Latina, dell’Ispettorato del Lavoro, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del dirigente del SUAP del Comune di Latina, “nell’ottica di una sinergia interistituzionale volta a prevenire e individuare eventuali situazioni di rischio nei locali che organizzano eventi e serate danzanti”.

I controlli – spiegano dalla Questura – inizieranno nel corso dei prossimi giorni nel capoluogo pontino e negli altri territori della provincia, dove sono in corso di pianificazione analoghe riunioni organizzative finalizzate alla programmazione delle attività ispettive.