Lutto nella Croce Rossa di Latina, si è spento il volontario Giorgio De Prosperis

LATINA – Lutto per il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana per la scomparsa del volontario Giorgio De Prosperis, aveva 64 anni appena compiuti.

Commosso il ricordo dei colleghi della Croce Rossa: “Giorgio è stato molto più di un volontario: un esempio di umanità, sensibilità e dedizione al prossimo. Con il suo impegno e il suo cuore ha lasciato un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui il servizio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità e in tutta la famiglia della Croce Rossa. Ci stringiamo nel ricordo di Giorgio, con rispetto e gratitudine per tutto ciò che ha donato”, si legge in una nota.

I funerali saranno celebrati martedì 3 febbraio alle 11 nella Parrocchia Sant’Anna di Pontinia.